今年で47回目となる「24時間テレビ愛は地球を救うのか？」（日本テレビ）が8月31日、9月1日に放送される。社会学者の太田省一さんは「24時間テレビは、46年前に放送された第1回という原点を改めて考えるべき時期にきているのではないか」という――。写真提供＝共同通信社「24時間テレビ愛は地球を救う」大橋巨泉さん（左）と会見＝1978（昭和53）年4月28日、東京都千代田区の日本テレビ - 写真提供＝共同通信社■「テレビ局ご