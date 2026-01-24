北朝鮮では、学生たちが休みであるはずの長期休暇中も「チビッ子計画」と呼ばれる課題に追われていることが分かった。休息や心身の回復に充てられるべき休暇中にも各種の社会的課題が途切れることなく課され、その負担がそのまま保護者に転嫁されていることから、何もない人から収奪しているという意味で「人の皮をはぐようなものだ」と不満の声も上がっているという。21日、デイリーNKの咸鏡北道消息筋は「清津市の学生たちが現在