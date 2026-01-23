DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、「生チョコシュー」を2月1日から期間限定で発売します。【画像】わわわっ…とろっとろ…コチラが「生チョコシュー」のビジュアルです！おいしそう！（4枚）同商品は、香ばしいクラッシュアーモンドをのせたサクサクのパイシュー生地に、生チョコのように濃厚でなめらかな口どけのショコラクリームが入ったシュークリーム。同社は「カカオの