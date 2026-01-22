お笑いコンビ・タカアンドトシのタカ（49）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）に出演。長男にまつわるエピソードを明かした。【動画】“パパはツラいよ”エピソードで盛り上がる“パパ芸能人”たちこの日は「パパはツラいよ大賞」第2弾を放送。現在、12歳の長男と8歳の長女を育てるタカは、千鳥・ノブ（46）から「息子さんがピアノがちょっと…」と話題を振られる