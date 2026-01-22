回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、1月22日から期間限定で「新春 ワクワクキャンペーン」を開催。限定のセットメニューが登場します。【画像】え…うまそ！コチラが期間限定セットメニューです！辛いの＆甘いのも！！（6枚）セットメニューは、「3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット」「カラシビ味噌（みそ）らー麺＆おにく飯セット」「サラダ＆茶碗蒸しセット」「ご褒美スイーツセット」がラインアップ。「