回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、1月22日から期間限定で「新春 ワクワクキャンペーン」を開催。限定のセットメニューが登場します。

【画像】え…うまそ！ コチラが期間限定セットメニューです！ 辛いの＆甘いのも！！（6枚）

セットメニューは、「3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット」「カラシビ味噌（みそ）らー麺＆おにく飯セット」「サラダ＆茶碗蒸しセット」「ご褒美スイーツセット」がラインアップ。

「3種のサーモン＆活〆寒ぶり食べ比べセット」は、脂のうまみが魅力の「3種のサーモン食べ比べ（とろっと焼きサーモンハラス・大切りサーモン・とろサーモン）」と、とろけるような食感の「贅沢（ぜいたく） 国産活〆寒ぶり三昧（国産活〆寒ぶり・国産活〆寒ぶりはらみ・国産活〆寒ぶりぶつ包み あん肝いくらのせ）」がセット。価格は860円（以下、税込み）〜で、単品注文より30円お得になります。

「カラシビ味噌らー麺＆おにく飯セット」は、人気ラーメン店「鬼金棒（きかんぼう）」（東京都千代田区）が監修した「鬼金棒監修 カラシビ味噌らー麺（2辛）」と、ミニ丼「ヤングコーンおにく飯」がセット。価格は740円〜で、単品注文より30円お得。

「サラダ＆茶碗蒸しセット」は、「ローストビーフのサラダ〜醤油（しょうゆ）ドレッシング〜」と「茶碗蒸し」がセット。価格は670円〜で、単品注文より20円お得。

「ご褒美スイーツセット」は、「焦がしカラメルのアイスカタラーナ」と「きっと、とろける プレミアムプリン made with KITKAT」がセット。価格は630円〜で単品注文より20円お得。

販売期間は同月25日まで。一部改装中店舗を除く、かっぱ寿司全店で販売されます。

また、抽選で最大20名に割引券が当たる企画「お寿司を食べてかっぱ寿司の優待割引券1万円分をもらおう！」も行われます。

※時期・店舗により価格が異なる場合があります。