ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が21日までに、インスタグラムを更新。最新の私服コーデを披露した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日やたたたたたたたーーーーーーリスナーさんに会えるるるるるるーーーー」とつづり、青のトップス、チェックのミニスカート、黒のストッキング姿でベンチに座る様子を公開した。この投稿に「えっろ！笑いや、魅力的！」「綺麗で可愛く笑顔素敵ですね」「知華ちゃん可愛い