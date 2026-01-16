【1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)】 1月22日 出荷開始 価格：6,820円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を1月22日に開始する。価格は6,820円。 本製品は、帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 妙高」にエッチングパーツをセットしたもの