【1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)】 1月22日 出荷開始 価格：6,820円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH32EX-1 日本海軍重巡洋艦 妙高 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を1月22日に開始する。価格は6,820円。

本製品は、帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 妙高」にエッチングパーツをセットしたもの。妙高型1番艦「妙高」の開戦時（昭和16年～）、マリアナ沖海戦時（昭和18年～19年）、レイテ沖海戦時（昭和19年10月）の姿から選択できる。

艦体は左右舷を一体で成形した1ピース構造で左右貼り合わせ式に比べ、安定した形状で組立てが可能。上甲板は一体パーツで、前方およびシェルター甲板部分は別パーツ、後半は艦体と一体とした構成となっている。

デカールには軍艦旗や艦載機のマーキングなどを収録。エッチングパーツには各所手摺、舷外電路、ラッタル、梯子、水密扉、ボートダビット、クレーン、カタパルト、砲塔放熱板、舷梯、煙突周り、ジャッキステー、マストヤード、ループアンテナ、照明灯基部トラス、砲台座滑り止め加工、砲台スポンソン、二号一型電探、一号三型電探、単装機銃、台座、滑走車、飛行機運搬台車、リールなどを収録している。

艦底まで再現できるフルハル仕様で、完成後に飾って楽しめる台座が付属。25ミリ連装機銃は従来のワンピース構造パーツと、より精密な2ピース式のパーツ両方が封入されている。25ミリ機銃は2ピース構成で、砲身のガンメタルと基部の艦体色を塗り分け再現が容易にできるようになっている。

(C)FUJIMI. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。