4月29日（水・祝）に公開される実写映画『SAKAMOTO DAYS』。目黒蓮演じる坂本太郎の命を狙う集団・✕（スラー）一味を演じるキャストが発表された。＞＞＞鹿島と勢羽夏生のキャラクタービジュアルをチェック！（写真4点）2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMO