実写版『SAKAMOTO DAYS』】トナカイ頭の鹿島は塩野瑛久、勢羽夏生は渡邊圭祐！
4月29日（水・祝）に公開される実写映画『SAKAMOTO DAYS』。目黒蓮演じる坂本太郎の命を狙う集団・✕（スラー）一味を演じるキャストが発表された。
2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、 ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る――。
愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリー。
2025年1月より放送開始されたアニメは、瞬く間に世界を席巻！ Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴を記録し、日本国内では1060万回以上の視聴数を叩き出し、まさに伝説級のヒットを記録している 『SAKAMOTO DAYS』が、主演・目黒蓮、監督・福田雄一で実写映画化、4月29日（水・祝）に公開される。
このたび、殺し屋を辞めた坂本の命を狙う✕（スラー）の一味が発表された。
トナカイの被り物をかぶり、体中に武器が仕込まれた改造人間・鹿島を塩野瑛久が、
虚無感を漂わせながらも透明スーツを武器にした殺し屋・勢羽夏生を渡邊圭祐が演じる。
口元には×印、耳元まで皮膚をツギハギに縫われ、全身に武器を仕込んでいる改造人間・鹿島を演じるのは、NHK大河ドラマ『光る君へ』（24）で一条天皇役にて注目を集め、ドラマ『魔物（마물）』（テレビ朝日系）・『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（カンテレ／フジテレビ系）・『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系）など、話題作への出演が立て続く塩野瑛久。
現在放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）に吉沢将生役でレギュラー出演中。さらに3月には映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開が控えるなど注目度急上昇中の塩野が、普段はトナカイの被り物をかぶるという作中でもかなりインパクトのあるビジュアルで、とある殺し屋集団を率いる鹿島を演じる。塩野は、「原作は当然存じ上げていました。その中のどの役でお声がかかったのか、事務所の方からのお話を聞いてみると『鹿の被り物をしていて…』と、まさかの被り物オファーにワクワクが止まりませんでした。」と驚きのオファーに高鳴る胸中を明かした。被り物をして演技をするシーンもある中、「詳しくは本編を見ていただきたいのですが、役設定を自分なりに解釈して塩野なりの鹿島をやりきれたと思います。」と役作りについて述べつつ、「因みに鹿島の被り物は "鹿" ではなく "トナカイ" です。」と、重要な ”注意事項” でコメント締めくくった。個性豊かなキャラクターが多い本作の中でも、かなりパンチがある塩野演じる鹿島にどうぞご注目を。
また鹿島（塩野）にアルバイトとして雇われ、着用すると透明化する ”透明スーツ” を駆使してターゲットを襲う無気力な殺し屋・勢羽夏生（せばなつき）を演じるのは、『恋愛禁止』（日本テレビ系）やNHK大河ドラマ『光る君へ』（24）、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』（テレビ東京系）で主演を務めながらも、『八犬伝』（2４）、映画「女神降臨」シリーズ（25）のほか、26年には『ほどなく、お別れです』、初単独主演作『2126年、海の星をさがして』が公開を控えるなど、途切れることなく話題作に出演し続ける渡邊圭祐。
ジャンルを問わず欠かせない存在となっている渡邊が、今回挑むのは、気だるさを纏う「やる気ゼロ」の勢羽。やる気のなさの中にどこか狂気をはらんだ雰囲気を放つ勢羽を演じる。渡邊は、「コメディ要素もふんだんに散りばめられた『SAKAMOTO DAYS』の実写を福田監督で、とお話が来た時にはワクワクするものしか感じませんでした。しかも坂本を目黒くんがって、もう。いち視聴者として今から公開が楽しみです。」と、コメディ界屈指のヒットメーカーである福田監督が作り上げる『SAKAMOTO DAYS』と、目黒演じる坂本へ大きな期待を寄せつつも、「アクションの多い今作で常に省エネで生きようとする彼の力の抜けた居住まいをノイズなく表現できるように心掛けました。」と、勢羽という独特なキャラクターを演じる上での役作りについて述べた。渡邊がこだわり抜いて表現した、「無気力な殺し屋」という相反する要素が共存する勢羽に乞うご期待。
さらに、✕（スラー）一派のキャラクタービジュアルも大公開。その中には、鹿島と勢羽が仕え、虎視眈々と「殺し屋殺し」を遂行する最凶の敵・✕（スラー）の姿も。まるで防犯カメラ越しに彼を捉えたようなビジュアルで、ミステリアスで怪しい雰囲気が漂っているが、その正体は謎そのもの。✕（スラー）は一体何者であり、そんな謎だらけのキャラクターをいったい誰が演じるのか！？ シークレットキャストの存在で、期待がより一層高まる。
（C）鈴木祐斗／集英社 （C）2026 映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会
