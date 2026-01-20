【シドニー共同】オーストラリア連邦議会は20日、銃規制を強化する法案を賛成多数で可決した。昨年12月にシドニーのボンダイビーチで起きた銃乱射事件を受けた対応で、銃取得免許の審査厳格化や市民が所有する銃の買い戻し制度の新設が柱。買い戻しの費用は連邦・州政府が折半する計画だが、一部州政府は後ろ向きとの報道もあり、実効性には疑問が残る。父子2人の容疑者がユダヤ系住民を狙ったとされる銃乱射事件では、保安情