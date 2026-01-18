青森・八戸市で住宅が全焼する火事があり、2人の遺体が見つかりました。火元の住宅に住む親子と連絡が取れておらず、警察などが身元の確認を進めています。近くに住む人：火の粉が上がって、煙がすごかったです。18日午前8時半ごろ、八戸市吹上の2階建て住宅で「爆発音が聞こえている」と、近くの住民から通報がありました。火は約5時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この