（写真：本誌写真部） 女性自身

AD転落死で「かりそめ天国」放送休止状態…マツコの心労に心配の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 昨年12月にテレビ朝日本社で起きたスタッフの事故死を「女性自身」が伝えた
  • 制作会社の男性スタッフで、「かりそめ天国」のADを務めていたという
  • 同番組出演者のマツコ・デラックスは、事故に心痛しているとの報道も
