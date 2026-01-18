まさかの波乱が起きた。現地１月17日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、U-23ウズベキスタン代表が中国と対戦。延長戦を含む120分間でゴールを奪えず、その後のPK戦で２−４で敗れ、ベスト４敗退が決定した。大岩ジャパンと並ぶ優勝候補と目されてきたウズベキスタンは、ポゼッションでは71％対29％、シュート数26本対８本（うち枠内は８本対０本）と圧倒したものの、ゴール前で守備を固める中