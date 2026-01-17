ドジャース・大谷翔平（31）にまた"世界一"の称号が--。1月14日（日本時間15日）、米メディア『Sportico（スポルティコ）』が発表した「アスリート長者番付」において、副収入ランキングで大谷が世界1位に輝いた。スポーツ紙記者が語る。【写真】真美子さんと大谷が新婚当時からペアで使用していた「白と黒のペアアイテム」。私服でも白と黒でコーディネート「日本航空やセイコーから、New BalanceやBOSSまで、数多くの企業とス