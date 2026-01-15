¾¼ÏÂ38Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¶¾Çþ²°¤¬°ÜÅ¾¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥À¥·¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤½¤Ð²ûÀÐ¡×¡¢ÈþÌ£¤òÄÉµá¤·¤¿½ÏÎý¤Îµ»¤Ë´¶Ã²
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢¤Î²ûÀÐ¤½¤ÐÅ¹¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯6·îOPEN¡ª¡Û¶¾Çþ¤È¸þ¤¹ç¤¤ÈþÌ£¤òÄÉµá¤¹¤ëÌ¾Å¹¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
Ì¾Å¹¤ËÎò»Ë¤¢¤ê¡£¾¼ÏÂ38Ç¯¤ÎÁÏ¶È»þ¤Ïµ¡³£ÂÇ¤Á¤ÇÐ§Êª¤âÂ·¤¨¤¿Ä®¶¾Çþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤ÎÂçÄÍ¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤òÄÉµá¤¹¤Ù¤¯¼êÂÇ¤Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ35Ç¯¡£ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëºí¾Â¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬À¤ÅÄÃ«¤ÇÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶¾Çþ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤«¤é¡£Û©¤¯¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡Ö½¸ÂçÀ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÉñÂæ¡×¤À¤½¤¦¤À¡£
ÎÏ¤òÃí¤°¤Î¤¬¡Ö¤½¤Ð²ûÀÐ¡×¡£
¤½¤Ð²ûÀÐ8800±ß¡Î¡º¶¾Çþ¡ÊÇò³¤Ï·¤½¤Ð¡Ë¡¦¤½¤Ð¼÷»Ê¡ÊËî¡¢·ê»Ò¡Ë¡Ï¢¨´ðËÜ¤Ï2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¡¦¶¾Çþ¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¡¢½Ü¤ÎÅ·¤×¤éÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÇÊÑ¤ï¤ë
¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù¤½¤Ð²ûÀÐ¡Î¼êÁ°¡§¡º¶¾Çþ¡ÊÇò³¤Ï·¤½¤Ð¡Ë¡¢±ü¡§¤½¤Ð¼÷»Ê¡ÊËî¡¢·ê»Ò¡Ë¡Ï¡¡8800±ß¡¡¢¨´ðËÜ¤Ï2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¡¦¶¾Çþ¤Ï·îÂØ¤ï¤ê¡¢½Ü¤ÎÅ·¤×¤éÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¡10·î¤ÏÇò¥¨¥Ó¤ÎÁÇÍÈ¤²¤òÅº¤¨¤¿¶¾Çþ¡£¤ä¤ä¿§Çò¤ÎÆóÈ¬¡£¡Ö¤½¤Ð¼÷»Ê¡×¤Ï¶¾Çþ¤ÈÀÖ¿Ý¤Î°Õ³°¤ÊÁêÀ¤Ë¶Ã¤¯¡£Ì£¤òÄÉµá¤·¼÷»Ê²°¤Ç½¬¤Ã¤¿¤È¤«
ÁÇºà¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡¢Å·¤×¤é¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Æ¡¢¥À¥·¤Î»Ý¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÉÊ¡¹¤Ï¶¾Çþ²°¤ÎÃÏÆ»¤Ê»Å»ö¤Î½¸·ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤é¤òÝ°¤Î°ìËçÈÄ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¶¾Çþ¤Ï°ìÈÖÊ´¤òÂÇ¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢É÷Ì£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤¢¤¨¤ÆÌôÌ£¤Î¤Í¤®¤ÏÅº¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¿·Å¹¤Ç¤Î»î¤ß¡£¿É½Á¤Ï2Ç¯Êª¤ÎËÜÀá¤ò»È¤¦¥À¥·¤È¤«¤¨¤·¤òá±¤Ç1½µ´Ö°Ê¾å¿²¤«¤»¤ÆÉ÷Ì£¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¿Í¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò²Ã¤¨¤¿½ÏÎý¤Îµ»¤ËÓ¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
À¿¼Â¤Ê¿´¤¬Ì£¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡ÙÅ¹¼ç¡¡ÂçÄÍÃ£¹¨¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§ÂçÄÍÃ£¹¨¤µ¤ó¡ÖÂç¿Í¤¬·Æ¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¶¾Çþ²°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù
ÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¼êÂÇ¶¾Çþ¤è¤·¤ß¤ä¡Ù
¡ÎÅÅÏÃ¡ÏÈó¸ø³«
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¡¢17»þÈ¾¡Á21»þ¡Ê20»þLO¡Ë¢¨·î¤ÏÃë¤Î¤ß
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð
¡Î¸òÄÌ¡Ï¾®ÅÄµÞÀþÁÄ»Õ¥öÃ«ÂçÂ¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ18Ê¬¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÍÑ²ì±Ø¤Ê¤É¤«¤éÅìµÞ¥Ð¥¹À®¾ë³Ø±à±ØÁ°¹Ô¤¡ÖNHKµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡×¤Ç²¼¼Ö¤¹¤°
