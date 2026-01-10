アル・ナスルでプレイするFWクリスティアーノ・ロナウドは40歳の今もトップコンディションを維持しているが、キャリアの終わりが近いのは確かだ。サッカー界で全てを手にしたと言っていいロナウドが現役引退後にどういう生活をするのかは興味深いが、マンチェスター・ユナイテッドのOBであるドワイト・ヨーク氏には1つ期待しているものがある。それが映画業界への進出だ。ロナウドは身体能力の高さはもちろん、185cmの身長に加えて