東京都大田区のマンション一室で、住人で音響設備会社社長の河嶋明宏さん（４４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された同社営業部長の山中正裕容疑者（４５）（同区中央）が、事件前後に服を着替えていたことが捜査関係者への取材でわかった。河嶋さんを襲った時に着用していたとみられる服や靴などは捨てられており、警視庁は、捜査を逃れるため、事前に準備していたとみて調べている。山中容疑者は７日夜頃、同区大森北