神戸発のパティスリー「アンテノール」で、毎年大人気の「苺フェスタ」が2026年も開催決定♡今年は1月10日(土)から、東日本では「紅ほっぺ」、西日本では「あまおう」と、地域ごとに選び抜かれた苺を贅沢に使用。さくさくのナポレオンパイや、芳醇なチョコと合わせたスイーツまで、バリエ豊かな苺スイーツ全7種が登場します。期間限定のときめきをお見逃しなく♪ さくさく×甘酸っぱい♡ナポレ