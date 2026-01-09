アンテノールの苺フェスタ開催♡あまおう＆紅ほっぺの限定スイーツ

神戸発のパティスリー「アンテノール」で、毎年大人気の「苺フェスタ」が2026年も開催決定♡今年は1月10日(土)から、東日本では「紅ほっぺ」、西日本では「あまおう」と、地域ごとに選び抜かれた苺を贅沢に使用。さくさくのナポレオンパイや、芳醇なチョコと合わせたスイーツまで、バリエ豊かな苺スイーツ全7種が登場します。期間限定のときめきをお見逃しなく♪

さくさく×甘酸っぱい♡ナポレオンパイ

あまおう苺のナポレオンパイ／紅ほっぺ苺のナポレオンパイ

918円(税込)

さくさくパイに、カスタードとスポンジ、クリーム、フランボワーズジャムをサンド。苺の美味しさが重なり合う贅沢な味わい。

販売期間：2026年1月10日(土)～3月4日(水)

苺×ショコラの大人スイーツが勢ぞろい

あまおう苺とショコラのガトー／紅ほっぺ苺とショコラのガトー

810円(税込)

販売期間：1月10日(土)～3月4日(水)

あまおう苺と生チョコのトルテ／紅ほっぺ苺と生チョコのトルテ

897円(税込)

販売期間：1月10日(土)～3月4日(水)

あまおう苺のショコラロール／紅ほっぺ苺のショコラロール

2,052円(税込)

販売期間：1月10日(土)～2月28日(土)

あまおう苺のショコラショートケーキ／紅ほっぺ苺のショコラショートケーキ

810円(税込)

販売期間：2月1日(日)～2月14日(土)

濃厚なチョコレートに苺の甘酸っぱさがとろける、大人の苺スイーツたち♡特にショコラショートケーキは14日間限定なのでお見逃しなく♪

ホールで楽しむ苺の贅沢タルト＆BOXケーキ

あまおう苺のショートケーキBOX／紅ほっぺ苺のショートケーキBOX

2,484円(税込)

販売期間：1月10日(土)～3月31日(火)

あまおう苺のショコラタルト／紅ほっぺ苺のショコラタルト

直径12cm：2,862円/直径15cm：3,942円(税込)

販売期間：1月10日(土)～3月31日(火)

ふんわりスポンジのBOXケーキに、カスタードと苺を重ねたタルト。家族や友達とシェアして楽しみたい、特別なご褒美スイーツです♪

旬の苺でときめく♡アンテノールの苺フェスタへ

香り、甘み、酸味のバランスが絶妙な「紅ほっぺ」と「あまおう」を主役にした、アンテノールの「苺フェスタ」は、2026年1月10日(土)から全国で開催♡販売期間や商品によって登場日が異なるので、気になるスイーツは早めのチェックがおすすめです。心ときめく苺の季節を、美味しさあふれるアンテノールのケーキと一緒に楽しんでくださいね♪