アンテノールの苺フェスタ開催♡あまおう＆紅ほっぺの限定スイーツ
神戸発のパティスリー「アンテノール」で、毎年大人気の「苺フェスタ」が2026年も開催決定♡今年は1月10日(土)から、東日本では「紅ほっぺ」、西日本では「あまおう」と、地域ごとに選び抜かれた苺を贅沢に使用。さくさくのナポレオンパイや、芳醇なチョコと合わせたスイーツまで、バリエ豊かな苺スイーツ全7種が登場します。期間限定のときめきをお見逃しなく♪
さくさく×甘酸っぱい♡ナポレオンパイ
あまおう苺のナポレオンパイ／紅ほっぺ苺のナポレオンパイ
918円(税込)
さくさくパイに、カスタードとスポンジ、クリーム、フランボワーズジャムをサンド。苺の美味しさが重なり合う贅沢な味わい。
販売期間：2026年1月10日(土)～3月4日(水)
苺×ショコラの大人スイーツが勢ぞろい
あまおう苺とショコラのガトー／紅ほっぺ苺とショコラのガトー
810円(税込)
販売期間：1月10日(土)～3月4日(水)
あまおう苺と生チョコのトルテ／紅ほっぺ苺と生チョコのトルテ
897円(税込)
販売期間：1月10日(土)～3月4日(水)
あまおう苺のショコラロール／紅ほっぺ苺のショコラロール
2,052円(税込)
販売期間：1月10日(土)～2月28日(土)
あまおう苺のショコラショートケーキ／紅ほっぺ苺のショコラショートケーキ
810円(税込)
販売期間：2月1日(日)～2月14日(土)
濃厚なチョコレートに苺の甘酸っぱさがとろける、大人の苺スイーツたち♡特にショコラショートケーキは14日間限定なのでお見逃しなく♪
ホールで楽しむ苺の贅沢タルト＆BOXケーキ
あまおう苺のショートケーキBOX／紅ほっぺ苺のショートケーキBOX
2,484円(税込)
販売期間：1月10日(土)～3月31日(火)
あまおう苺のショコラタルト／紅ほっぺ苺のショコラタルト
直径12cm：2,862円/直径15cm：3,942円(税込)
販売期間：1月10日(土)～3月31日(火)
ふんわりスポンジのBOXケーキに、カスタードと苺を重ねたタルト。家族や友達とシェアして楽しみたい、特別なご褒美スイーツです♪
旬の苺でときめく♡アンテノールの苺フェスタへ
香り、甘み、酸味のバランスが絶妙な「紅ほっぺ」と「あまおう」を主役にした、アンテノールの「苺フェスタ」は、2026年1月10日(土)から全国で開催♡販売期間や商品によって登場日が異なるので、気になるスイーツは早めのチェックがおすすめです。心ときめく苺の季節を、美味しさあふれるアンテノールのケーキと一緒に楽しんでくださいね♪