インスタグラム更新…昨年10月は現役続行を目指す意向でロッテ退団2025年までロッテでプレーした澤村拓一投手が9日、自身のインスタグラムを更新。現役を引退することを発表した。「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」とファンに報告している。澤村は中大から2010年ドラフト1位で巨人に入団。1年目から200イニングを投げ、11勝11敗5完投、防御率2.03の活躍で新人王に選ばれた。2015年からリリ