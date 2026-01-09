女優の橋本環奈（26歳）が、1月9日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“根性で乗り切ったこと”について語った。1月12日にスタートする月9ドラマ「ヤンドク！」の宣伝を兼ねて、橋本、向井理、宮世琉弥が番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、「“根性”を発揮したエピソード」について質問を受ける。これに橋本は「おととしになるんですけど、朝ドラをやりながら、映画を撮り、海外公演に