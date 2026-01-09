“体力おばけ”橋本環奈「朝ドラやりながら映画、海外公演…」さすがにしんどかった
女優の橋本環奈（26歳）が、1月9日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“根性で乗り切ったこと”について語った。
1月12日にスタートする月9ドラマ「ヤンドク！」の宣伝を兼ねて、橋本、向井理、宮世琉弥が番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、「“根性”を発揮したエピソード」について質問を受ける。
これに橋本は「おととしになるんですけど、朝ドラをやりながら、映画を撮り、海外公演に行き…。よく私、周りから“体力おばけ”と言われるぐらい、体力があり余るほどあるほうなんですけど、でもほんとにさすがにしんどかったですね…。『眠い！』という感じでした（笑）」と笑う。
そして「それはまさに根性で乗り切ったと？」と聞かれると、橋本は「だいたいはほんと、生きてきて、根性だけでここまで来たんだな、と私は思ってます」と語った。
