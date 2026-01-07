昨年2月にドーピング違反と認定され、斡旋停止と出場自粛処分を受けていた北井佑季（35＝神奈川・119期）が、8日開幕の平塚競輪で復帰する。北井は7日、平塚競輪場で前日検査の前に日本競輪選手会神奈川支部長の高木隆弘（56、64期）とともに謝罪会見を行った。北井は「今回の違反により競輪界に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりおわび申し上げます」と謝罪した。欠場期間は「制裁をしっかり受け入れよう