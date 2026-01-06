2026年1月2日、新年一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下、長女・愛子さま、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、秋篠宮家次女・佳子さま、長男・悠仁さまら、皇族方が出席した。午前と午後合わせて約6万人の参賀者に向けて、皇居・宮殿のベランダで手を振って応えられた。【写真】佳子さまが見せた「ハート」。愛子さまと一般参賀に臨まれる佳子さまのドレスをもっと見る。他、賛否を呼んだ佳子さまの「クッキリドレス」や「99000円」スカー