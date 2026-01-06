ÂçÊ¬»Ô¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ç6Æü¡¢Æþ³Ø»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼õ¸³À¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçÊ¬»Ô¤Î¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤ÇÆþ»îÇÜÎ¨¤Ï¡Ö3.3ÇÜ¡×±Ñ¸ì¤ò½éÆ³Æþ ÂçÊ¬»Ô¤Î¸þÍÛÃæ³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÆþ³Ø»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤«¤é»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »î¸³¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹ñ¸ì¤È»»¿ô¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÈÍý²Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ±Ñ¸ì¤Î»î¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾®³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ï6Ç¯Á°¤«¤é»Ï