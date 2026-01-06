タレントの村重杏奈（27歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「スターの家計簿、見直します」（フジテレビ系）に出演。最近、頑張って「380万円くらいした」カルティエの腕時計を購入したと話したが、番組共演者の腕時計が3500万円だと明かされ、落胆した。番組では今回、マヂカルラブリー・村上夫妻をゲストに迎え、夫婦の財布事情を見ていく中で、「最近買ったお気に入りのもの」の話題に。村重は「最近は、時計を買ったん