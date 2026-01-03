NTTドコモの3Gサービス「FOMA」は3月末に終了へ！割引対象機種にPixel 9aや認定リユース品のiPhone 13などが追加NTTドコモは26日、同社が提供する携帯電話サービスのうちの3G（W-CDMA方式）を用いた「FOMA」の指定プランから4G（LTE方式）の「Xi」や5G（NR方式）への契約変更をすると機種代金が割り引かれるキャンペーン「はじめてスマホ購入サポート」の対象機種を2025年12月26日（金）に更新したとお知らせしています。これによ