MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¥í¥±ÂÐ·è¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥±¥Ð¥È¥ë¡Ù¡£12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬Êü¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢¥í¥±Ãæ¤Ë¡ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¡É¤ò¥Ý¥í¥ê¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È2Ê¸»ú¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³2ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¤³¤ÎÂÐ·è¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é