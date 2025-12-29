江蔵智さん（左）と育ての母親チヨ子さん＝2024年5月、東京都内（江蔵智さん提供）東京都立墨田産院（閉院）で1958年の出生直後、他の新生児と取り違えられた江蔵智さん（67）の実親調査が難航している。開始から半年以上が経過したが、該当者が見つからず、11月20日には江蔵さんの育ての母チヨ子さんが93歳で亡くなった。江蔵さんは「実子に会いたいという母の願いはかなえられなかった。残念だ」と話す。都は調査を命じた今