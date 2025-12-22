井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0で判定勝ちを飾った。興行関係者によると、敗れたピカソは病院に直行したため、試合後の会見には現れなかった。終始、井上が堅実なスタイルで圧倒した試合。しかし、ピカソも手堅くガードを固め