26日、静岡・三島市の工場で男が従業員を刃物で刺すなどして15人が負傷した事件で、警察は27日午後、男の自宅に家宅捜索に入りました。26日夕方、三島市の横浜ゴム三島工場で男が液体をまき、従業員を次々と刃物で刺す事件が発生し、警察は無職の小山雅貴容疑者（38）を逮捕しました。消防によりますと、8人が刃物で刺されて負傷し、漂白剤とみられる液体によって7人が負傷しました。関係者によりますと、小山容疑者は車で正門を停