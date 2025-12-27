ついに、このときがやってきました。2月に本サイトで就航イベントの模様と船内のようすをリポートした商船三井のクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」を、乗船取材することになったのです。今回は神戸港発着、韓国・済州（チェジュ）島から沖縄・那覇、奄美大島・名瀬、宮崎県日向市の細島をめぐる「南西諸島・済州島クルーズ」8日間のうち、神戸から那覇に5日間乗船。かつてはあこがれでしかなかった豪華船の旅