首都高速道路が2026年10月から値上げへ 現状の上限1950円は2130円に

  • 首都高速道路は24日、実施を予定している料金改定について発表した
  • 1kmあたりの料金が普通車で「約3円」引き上げられ、2026年10月の改定を予定
  • ETC車の下限料金は300円で現状維持し、上限料金の設定距離55kmも変わらない
