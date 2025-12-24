首都高「値上げ」

首都高速道路は2025年12月24日、寺山 徹社長の記者会見を開き、実施を予定している料金改定について発表しました。

【え…！】これが「首都高の新料金」です（画像）

改定案では、1kmあたりの料金が普通車（以下同）で「約3円」引き上げられます。現行「29.52円」から、「32.472円」と、1割の引き上げです。2026年10月の改定を予定します。

平均改定率は全車で8.1％になるといいます。ETC車の下限料金は300円で現状維持。上限料金の設定距離55kmも変わりません。ただ、走行距離あたりの料金が変わるので、現状の上限1950円は「2130円」に引き上げられます。

このほか、大口・多頻度割引の最大45％の拡充措置を2031年度まで継続。都心流入割引、湾岸線誘導割引も同期間まで維持されます。

本日から、この料金改定案に対して国民の意見募集を1月7日まで行います。

改定の背景に、労務費や材料費の高騰、老朽化、災害対策などを挙げます。寺山社長は、昨今の物価高のなか、料金を引き上げざるを得なくなったことに陳謝しました。この改定により、「当面5年間は必要な道路サービスを安定的に提供」できるとしています。

「向こう何十年間に対応するためには、もっと大幅に料率を引き上げなければならない」と寺山社長は指摘し、5年という短期間の情勢変化に対応するための「1割引き上げ」であることを説明しました。

なお、走行距離あたりの料金の引き上げは、2005年の民営化以降、初めてです。