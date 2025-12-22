¡ØM-1¡Ù²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¡Ø¤ä¤è¤¤¸®¡Ù¤¬´¿´î¡ª¡Ö¤ªÎé¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×
¡¡12·î21Æü¤ËÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡Ø¤¿¤¯¤í¤¦¡Ù¤¬1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢Âè21ÂåÌÜ¤Î²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®°û¤ß
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎÀÖÌÚÍµ¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡ÈµóÆ°ÉÔ¿³¡ÉÌ¡ºÍ¤Ç±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¤¿¤¯¤í¤¦¤À¤¬¡¢2¿Í¤¬·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Í¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤ä³Ø¹»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥¿¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤ä¤è¤¤¸®¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡ÀÖÌÚ¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤¢¤ê¡¢1st¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡Ø¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡Ù¥Í¥¿¤Ç¡ØKSD µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡Ù¤ÈÌ¾Á°¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿Æ±¹»¤Î¹ÊóÉô¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡¢
¡Ô¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª KSU¤è¤ê¤âKSD¤Î¤Û¤¦¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¾Ð¡Õ
¡¡¤È½ËÊ¡¡£Æ±¤¸¥Í¥¿¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØJTB¡Ù¤ä¡Ø¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ù¡¢ºÇ½ª·èÀï¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡Ù¥Í¥¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØGoogle Japan¡Ù¡¢¡ØYahoo! JAPAN¡Ù¤ÈÀ¤³¦Åª´ë¶È¤â¸ø¼°X¤Ç´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡Ù¥Í¥¿¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¤ä¤è¤¤¸®¡Ù¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤¤à¤é¤«¤éÍ§¿Í¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCEO¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÖÌÚ¤¬°§»¢¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤À¤«¤é¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡£¾¯¿©¤À¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¸ÆµÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¾Ð¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷ÍâÆü¤ËÍèÅ¹¤·¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¿´¤Ê¤·¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êµÒ¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤ä¤è¤¤¸®¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥Ê¥¹¤Î¹¹ðÀëÅÁ²Ý¤Ë¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈM-1¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¤ä¤è¤¤¸®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡É¡È¾¯¿©¤À¤±¤É¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤è¤¤¸®¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡É¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤ÊÅÀ¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤ÇÆÃ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¤ä¤è¤¤¸®¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢³¤³°¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤è¤¤¸®¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ»º¤Î¸¼ÊÆ¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó·ò¹¯¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡Ø¶â²êÊÆ¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Í¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ÎÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤¬¡¢¡Ø¥±¥í¥Ã¥°¡Ù¸ø¼°±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Îã¤â¡£¤¿¤¯¤í¤¦¤òCM¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤ä¡¢¥Í¥¿¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÎé¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·Á¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤ò³Ú¤·¤àÊýË¡¤ò¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤ªÄÒÊª¡È¹ï¤ß¤´¤ÞÇòºÚÄÒ¤±¡É¤äË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç¤¹¡£Äê¿©¤Î¡º¤Ë¡¢¤ªÄÒÊª¤È¤À¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤À¤·ÃãÄÒ¤±¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ØM-1¡Ù¸ú²Ì¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Á´¹ñ¤Î¡Ø¤ä¤è¤¤¸®¡Ù¤ÎµÒÂ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡£