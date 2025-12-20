ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¹´¶Ø·º£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡Êµá·º¹´¶Ø·º£±Ç¯¡Ë¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡££¸Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤Î»Å»ö¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£À¶¿åÈï¹ð¤ÏÈ½·è¤ÇµÜÅÄ¾Í¼¡ºÛÈ½´±¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÌ©Çä¿Í¤«¤éÂçËã¤òÆþ¼ê¤·¤Æ»ÈÍÑÉÑÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÆÏÂÀ­¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ°ÍÂ¸À­¤âÀ¸¤¸¤Ä¤Ä¤¢