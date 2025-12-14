13日夜、北海道の札幌市南区の住宅から女性2人の遺体が発見されました。家族とみられる50代男性がけがをした状態で見つかっていて、警察は男性の回復を待って事情を聞くことにしています。事件があったのは札幌市南区川沿5条2丁目の住宅です。13日午後7時ごろ、この家に住む50代の男性の関係者から「男性と連絡がつかない」と警察に通報があり、駆けつけた警察官が住宅1階から高齢の女性と中年の女性の遺体を発見しました。2人の遺