中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)が制作した中国初の8K宇宙映画「窓の外は青い星」が12月10日、ブラジル・リオデジャネイロで開催された第33回世界科学・ドキュメンタリー製作者会議（WCSFP）で初公開されました。ブラジル、米国、カナダなど、各国のドキュメンタリー映画監督や映画評論家など、業界関係者が一堂に会し、共に映画を鑑賞しました。「窓の外は青い星」の朱翌冉監督は、「この映画は、中国の宇宙