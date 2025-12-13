―¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Çµ±¤­¤òÊü¤ÄÌÃÊÁ·²¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó― 12·îÂè2½µ¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥á¥¸¥ãーSQ½µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÊª¼çÆ³¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï±¦±ýº¸±ý¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥Õ¥·ÌÜ¤Î5Ëü±ßÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢SQÅöÆü¤Î½µËö12Æü¤ÏÇã¤¤Ìá¤·Í¥Àª¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢5Ëü±ß¥È¥ÓÂæ¸åÈ¾¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£ SQÃÍ¤Ï5Ëü0536±ß¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë5Ëü1000±ßÂæ