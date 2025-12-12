2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。アフレコを終えたばかりの、真選組を演じる千葉進歩（近藤 勲役）、中井和哉（土方十四郎役）、鈴村健一（沖田総悟役）、太田哲治（山崎退役）に加え、桂小太郎役の石田彰からもコメントが到着。さらに彼らが吉原の街で活躍を見せる最新場面写真が公開された。＞＞＞最新場面写真をチェック！（写真13点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む