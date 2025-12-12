【新劇場版 銀魂】千葉進歩、石田彰らキャストコメント＆新場面写真公開！
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。アフレコを終えたばかりの、真選組を演じる千葉進歩（近藤 勲役）、中井和哉（土方十四郎役）、鈴村健一（沖田総悟役）、太田哲治（山崎退役）に加え、桂小太郎役の石田彰からもコメントが到着。さらに彼らが吉原の街で活躍を見せる最新場面写真が公開された。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
このたび、真選組を演じる千葉進歩（近藤勲役）、中井和哉（土方十四郎役）、鈴村健一（沖田総悟役）、太田哲治（山崎退役）に加え、桂小太郎役の石田彰からもコメントが到着。さらに彼らが吉原の街で活躍を見せる最新場面写真が公開された。
『銀魂』ファン待望の映画化となった『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。先日公開された特報映像にて、真選組や桂の姿が映されると、「吉原炎上篇で真選組が見れるなんて・・・」「桂も真選組もいるよ、楽しみすぎる！」とSNSで話題に。映画化に加え、原作やTVアニメでは描かれなかった真選組、桂の姿が脚光を浴びる中、本作のアフレコを終え、キャスト5人から、長年『銀魂』という作品を愛し続けてくれているファンへ向けたコメントが到着した。
近藤勲役・千葉進歩は、『銀魂』について「何やっても銀魂だからっていうのがもう公式的に許されるという作品になったんじゃないかなというのは、これはやっぱり銀魂ならでは。僕にとってはそうだなぁという抜きん出たものかなと思います。」と長年出演する本作ならではの安心感と信頼を覗かせコメント。
土方十四郎役・中井和哉は「『THE FINAL』の取材の時に、皆さんが別れを惜しむ中、僕は好きだからこそ別れなきゃいけない時があるんだと（笑）そうしないと人は、大人になっていけないんだみたいなことを言った覚えがあるんですけど、そんなことは、もうどうでもいいです（笑）」と当時を振り返りつつ、「これからは素直にいくことにします。みなさんこれからも銀魂をやらせてください！」とファンに向けて高らかに宣言。
また、沖田総悟役・鈴村健一と山崎退役・太田哲治は「過去のテレビシリーズの吉原炎上篇をご覧いただき、その上で今回の劇場版を見てみるとより楽しんでいただけるんじゃないかなと」(鈴村)「ちょっとしたサプライズ的な部分がすごく増えてる。乞うご期待です。」(太田)と本作の仕上がりに太鼓判。
さらに、桂小太郎役・石田彰も「長年続いたシリーズだから貰えるとても大きなおまけ（笑）！ 最後にとっても大きなサプライズのプレゼントをもらえたという感覚で楽しんでいただけると嬉しいです。」と語り、今作の公開への期待を寄せた。
さらに今回、原作では描かれなかった真選組と桂小太郎が吉原の街に姿を現し、活躍する姿を捉えたここでしか見られない貴重な最新場面写真も公開。
新劇場版のさらなる詳細は、今後アニメ銀魂公式Xや映画公式サイトにて告知予定。続報をお見逃しなく。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
