12月10日、8人組アイドルグループ「timelesz」が音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスで会場をわかせたが、篠塚大輝の “髪型” の激変ぶりに注目が集まっているようだ。午後6時半から約3時間半にわたって生放送された同番組。timeleszは午後7時台と9時台の2回出演した。「自身の楽曲『Steal The Show』と、槇原博之さんの『冬がはじまるよ』のカバーパフォーマンスを披露しました。