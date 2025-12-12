12月10日、8人組アイドルグループ「timelesz」が音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスで会場をわかせたが、篠塚大輝の “髪型” の激変ぶりに注目が集まっているようだ。

午後6時半から約3時間半にわたって生放送された同番組。timeleszは午後7時台と9時台の2回出演した。

「自身の楽曲『Steal The Show』と、槇原博之さんの『冬がはじまるよ』のカバーパフォーマンスを披露しました。自分たちの曲では黒で統一したスタイリッシュな衣装、槇原さんの曲ではカラフルな衣装を着こなし、まったく違った雰囲気でしたね」（スポーツ紙記者）

圧巻のパフォーマンスを見せた8人だったが、放送後のXでは、

《篠塚くん髪切ってる…！！めちゃくちゃかっこいい！！！》

《しの髪切ったから余計に頭小さく見えてスタイル良くて最高ですね》

《しの、髪いい感じになってきたな！》

など、篠塚の髪型に驚く声が聞かれていた。

「最近は黒髪で、やや重めなスタイルだった篠塚さんですが、この日は前髪を下ろしていました。耳を出し、全体的にすっきりしたセットだったため、激変した印象を受ける人もいたのでしょう。爽やかなヘアスタイルが好評のようです」（芸能記者）

timeleszは、2月に「timelesz project（通称・タイプロ）」のオーディションを経て、篠塚を含む新メンバー5人が加わり、新体制が始動した。篠塚は10月から、猪俣周杜とともに『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）のシーズンレギュラーに就任するなど、個人の活動も好調だが、大きな仕事を控えている。

「12月26・27日に大阪の京セラドーム、年明けの1月7・8日は東京ドームと、新体制後初の2大ドームツアーを開催します。篠塚さんは一橋大学に在学中で、タイプロに応募するまで芸能活動をしたことはありませんでした。

ドームツアーはtimelesz全員の特別な舞台であるのは間違いないですが、篠塚さんにとって、芸能界入りしてわずか10カ月で大きな挑戦となるでしょう。

ダンス未経験でメンバー入りしましたが、SNSでは短い期間で上達したことを称賛する声も増えており、篠塚さんの努力がうかがえます」（同前）

初めての大舞台で、篠塚はどんなパフォーマンスを見せるのか。