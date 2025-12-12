【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用アクションアドベンチャー「PRAGMATA（プラグマタ）」の最新映像が公開された。 本作はカプコンによる完全新作のアクションアドベンチャーゲーム。トレーラーでは2026年4月24日に発売となること