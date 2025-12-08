ＥＣＢ理事発言でユーロ買い先行も一服、ドル円は米金利上昇とともに１５５円台半ばへ上昇＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、シュナーベルＥＣＢ理事のタカ派発言を受けてユーロ買いが先行した後、米金利上昇に伴うドル買い戻しが入る「往って来い」の展開となった。序盤はＥＣＢ理事の「次の動きが利上げという見方に違和感はない」との発言に反応しドル売り・ユーロ買いが強まったが、その後は