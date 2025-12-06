〈「下心しかないとしても男性に求められると…」姉に“恥ずかしい存在”と責められ続けた女性（30）が出会い系にハマった切なすぎる理由〉から続く教育放棄により小中学校に通えなかった川口佳奈枝さん（30）は、20歳で結婚。暴言と暴行に支配された実家を抜け出し、幸せな生活を手に入れたように見えた。しかし、平穏な生活は長く続かなかった。【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける