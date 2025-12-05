10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第9話である#33のあらすじと場面写真が公開された。また、2025年12月26日（金）より、アニメ『ワンパンマン』とROUND1のコラボキャンペーンの開催が決定。さらに「アニメ『ワンパンマン』10周年10撃プロジェクト」の7撃目となる、10周年記念商品の予約が開始された。WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介