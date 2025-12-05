『ワンパンマン』#33「童の勇」 あらすじと場面写真！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第9話である#33のあらすじと場面写真が公開された。また、2025年12月26日（金）より、アニメ『ワンパンマン』とROUND1のコラボキャンペーンの開催が決定。さらに「アニメ『ワンパンマン』10周年10撃プロジェクト」の7撃目となる、10周年記念商品の予約が開始された。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
12月7日（日）より放送となる、#33（第3期第9話）のあらすじと場面写真が公開された。
※12月7日（日）の放送は「卓球混合団体ワールドカップ」放送により放送時間変更の可能性がございます。
延長時の放送時間については、作品公式サイト並びに作品公式Xで告知いたしますので、放送当日の情報にご注意ください。
＜#33「童の勇」 あらすじ＞
ワガンマを発見した童帝の前に現れたのは、転生し災害レベル：竜となったフェニックス男。数々の発明メカがまるで歯が立たない童帝は強力な最終兵器を起動し、ワガンマを守りぬくため決死の覚悟で戦いを挑む！
＞＞＞#33話場面写真や10周年記念商品をすべてチェック！（写真18点）
そして、2025年12月26日（金）〜2026年3月29日（日）の期間にて、アニメ『ワンパンマン』とROUND1のコラボキャンペーンの開催が決定。
また、「アニメ『ワンパンマン』10周年10撃プロジェクト」の7撃目、10周年記念商品について、「OPPAIパーカー」2種と「レイヤードグラフ（R）」3種の予約が12月5日（金）正午から開始される。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
＞＞＞#33話場面写真や10周年記念商品をすべてチェック！（写真18点）
